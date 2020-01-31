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/ Пульмонология

Прилетела из Китая: в Ривне девушка госпитализирована с подозрением на коронавирус

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В Ровно с подозрением на смертельный коронавирус на карантин в инфекционный бокс поместили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая.

Об этом сообщает ТСН. В больницу она обратилась сама, потому что заболела – у пациентки повысилась температура, появились насморк и кашель.

Девушка сообщила, что на днях вернулась из Китая. Поэтому ее сразу отправили в инфекционную больницу.

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В Ривне у девушки заподозрили коронавирус

В Ривне у девушки заподозрили коронавирус

Поскольку теста на коронавирус в Украине нет, медики решили пойти методом исключения и взяли анализы на грипп и ОРВИ. В больнице рассказали, что состояние девушки улучшилось и, вероятнее всего, после получения результатов обследования она отправится домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения коронавирусом.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ривне
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