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/ Пульмонология

Коронавирус в Крыму заподозрили у 50 человек

3.1т
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В Крыму на инфицирование коронавирусом COVID-19 проверяют около 50 человек, которые прибыли из Китая.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. Также продолжается розыск женщины, сбежавшей из инфекционной больницы Севастополя. Она находилась на карантине из-за коронавируса, который лабораторно пока не был подтвержден.

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Коронавирус в Крыму заподозрили у 50 человек

Коронавирус в Крыму заподозрили у 50 человек

КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Отправьте приглашение на отдых в Крым тому депутату госдуры, который рассчитывал на массовый аншлаг желающих отдохнуть в Крыму из-за вируса в Европе!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кульшин Владимир, они думают, что скрывая случаи заражения на рф и в Крыму, смогут заманить туристов в Крым. Адекватные люди не верят ни одному слову властей рф. А чиновников из рф отправят в принудительном порядке. Будет вплоть до раздачи бесплатных путевок.
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Виня Ксения
Виня Ксения
И снова проходил мимо, не будет никакого аншлага в Крыму. Все будут отдыхать на своих дачах. Особенно старики.
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