В Крыму на инфицирование коронавирусом COVID-19 проверяют около 50 человек, которые прибыли из Китая.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. Также продолжается розыск женщины, сбежавшей из инфекционной больницы Севастополя. Она находилась на карантине из-за коронавируса, который лабораторно пока не был подтвержден.

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Коронавирус в Крыму заподозрили у 50 человек КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро понедельника, 2 марта, количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Китая достигло 80 026 человек, скончались 2912 китайцев.

В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

1 марта в российской Москве у пациента обнаружили коронавирус. Также болезнь проникла в Чехию, Ирландию и Люксембург.

В Италии число погибших резко возросло до 34 человек.

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