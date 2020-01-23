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/ Пульмонология

Люди падают прямо на улицах: появилось зловещее видео из Китая, охваченного вирусом-убийцей

1.8т
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В сети появилось новое видео из китайского города Ухань, где разгулялся смертельный коронавирус, который унес жизни уже 17 человек.

На это раз засняли картину с упавшим от резкого ухудшения состояния парнем. Зловещий ролик разлетелся по соцсетям (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Под громкие крики из машины "скорой помощи" выбежали медики в защитных костюмах и масках. Они принялись помогать жителю местному жителю, который лежал в луже крови. Парень, вероятно, потерял сознание и разбил при падении голову.

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Коронавирус в Китае: зловещие кадры из Уханя

Скриншот из видео

Ранее в сети появились еще несколько роликов. В одном из них показали передвижные изоляторы для зараженных и медиков в спецодежде. На втором видео засняли опустевшие улицы города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кадры, на которых показана якобы транспортировка зараженного новым видом коронавируса в Китае, шокировали сеть.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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