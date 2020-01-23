Упал замертво лицом в асфальт: в Китае засняли новых жертв nCoV-2019. Тревожные видео

В сети опубликовали ряд тревожных видео, на которых люди, зараженные смертельным коронавирусом в Китае, падают прямо в общественных местах.

Ролики распространили в соцсетях в четверг, 23 января (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На одном видео мужчина, который стоял на улице, резко упал лицом в асфальт. Его тело начало содрогаться, а вскоре, как свидетельствует видео, китаец полностью отключился, напугав прохожих.

Коронавирус: в Китае засняли новых жертв nCoV-2019 Скриншот из видео

На втором видео медики в защитных костюмах на носилках транспортировали другого пациента, который потерял сознание.

Коронавирус: в Китае засняли новых жертв nCoV-2019 Скриншот из видео

По словам врачей, обмороки – самый серьезный симптом пневмонии, вызванной коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились еще несколько роликов. В одном из них показали передвижные изоляторы для зараженных и медиков в спецодежде. На втором видео засняли опустевшие улицы города.

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