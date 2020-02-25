Выявили с 8 попытки: в Китае произошел нетипичный случай заражения смертельным коронавирусом

В Китае у 56-летней работницы отеля из провинции Сычуань обнаружили коронавирус COVID-2019, проведя перед этим восемь тестов и получив негативные результаты.

Исследования медиками округа Аньюе проводились в течение 17 дней – с 7 по 23 февраля, когда женщина была на карантине. Врачи брали у китаянки мазки из горла, пишет Daily Mail.

Жительница КНР попала на трехнедельный карантин в начале месяца после того, как ее коллега заразился новым коронавирусом.

У пациентки подтвердили коронавирус после восьми негативных тестов Иллюстрация

Известно, что пациентка по фамилии Тан работает посудомойкой в отеле в Чунцине. Медики начали поиски людей, с которыми могла контактировать женщина.

Отметим, инкубационный период COVID-2019 обычно составляет 14 дней, но в редких случаях может достигать 24 дней.

Карта распространения коронавируса:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого произошла в Китае, обладает потенциалом пандемии.

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