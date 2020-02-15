Коронавирус в Китае убил уже свыше 1500 человек: власти пошли на кардинальные меры

В результате вспышки нового типа коронавируса COVID-19 в Китае умерли уже 1523 человека. Только за последние сутки количество жертв увеличилось на 143 человека. В столице провинции Хубэй введены жесткие ограничения.

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения, в стране заражены 66 492 человека (11 053 – в тяжелом состоянии), 8096 вылечились и выписаны из больниц, сообщает РИА "Новости".

Коронавирус в Китае убил уже свыше 1500 человек South China Morning Post

Сейчас более 169 тысяч человек, которые тесно контактировали с зараженными, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлен 2641 новый случай заболевания. Из больниц выписан 1373 человек. Количество пациентов в тяжелом состоянии выросло на 849 человек.

В то же время власти столицы провинции Хубэй – города Ухань, эпицентра распространения, пошли кардинальные меры. Жителям города запрещено покидать микрорайоны, в которых они живут.

Так, в каждом микрорайоне останется только один открытый выход. У тех, кто выходит из дома и входит в него, будут мерять температуру. Вход на территорию жилых комплексов и выход за их пределы без уважительной причины запрещен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Количество жертв коронавируса на утро 14 февраля составляло 1483 человека, зараженных - 64 627 человек.

Болезнь также начала убивать китайских врачей: шестеро умерли, 1716 – заразились. Это произошло из-за нехватки масок и соответствующего снаряжения.

Украинцы, которые не могут покинуть Ухань, начали впадать в истерику. Украинские власти заверили, что всех желающих эвакуируют из города 18 февраля.

Тем временем китайским врачам удалось найти эффективный способ лечения пациентов при помощи переливания плазмы от пациентов, которые вылечились.

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