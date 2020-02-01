Коронавирус в Китае убил 259 человек, более 11 тыс. заразились

По состоянию на субботу, 1 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 259 человек на материковом Китае.

Всего в мире зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания смертельным вирусом, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Известно, что количество заболевших коронавирусом за сутки возросло на 2102 случая. Число больных там увеличилось до 11 791. Из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии.

Главное:

За минувшие сутки 45 человек погибли в китайской провинции Хубэй, еще один - в городе центрального подчинения Чунцине

Вылечить смогли 252 зараженных.

В Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.

В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

США 2 февраля собираются ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в Китае, и ввести режим чрезвычайной ситуации.

Коронавирус в Китае twitter.com/aa_russian

"За минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, еще один человек погиб в городе центрального подчинения Чунцине", – говорится в сообщении.

При этом, по информации на онлайн-карте, где в режиме реального времени можно отслеживать информацию о распространении заболевания, вылечить смогли 252 человека.

Последняя информация о количестве заболевших китайским коронавирусом по странам:

Китай - более 11793

Таиланд - 19

Япония - 17

Сингапур - 16

Гонконг - 13

Южная Корея - 12

Австралия - 10

Тайвань - 10

Малайзия - 8

Германия - 7

Макао - 7

Соединенные Штаты - 7

Франция - 6

Вьетнам - 6

Канада - 4

ОАЭ - 4

Англия - 2

Италия - 2

Россия - 2

Камбоджа - 1

Финляндия - 1

Индия - 1

Непал - 1

Филиппины - 1

Испания - 1

Шри-Ланка - 1

Швеция - 1

Из-за вируса отменяют рейсы в Китай twitter.com/ListinUSA

Из-за опасения распространения вируса США 2 февраля собираются ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в Китае, и ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения США.

"Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США", — заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По его словам, решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной.

Три крупные американские авиакомпании уже отменили рейсы в Китай, где бушует заболевание.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Его диагностировали у граждан Китая.

Во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения.

В Ровно с подозрением на смертельный коронавирус на карантин в инфекционный бокс поместили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая.

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