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/ Пульмонология

Коронавирус в Китае убил 259 человек, более 11 тыс. заразились

1.3т
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По состоянию на субботу, 1 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 259 человек на материковом Китае.

Всего в мире зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания смертельным вирусом, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Известно, что количество заболевших коронавирусом за сутки возросло на 2102 случая. Число больных там увеличилось до 11 791. Из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии.

Главное:

  • За минувшие сутки 45 человек погибли в китайской провинции Хубэй, еще один - в городе центрального подчинения Чунцине

  • Вылечить смогли 252 зараженных.

  • В Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.

  • В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

  • США 2 февраля собираются ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в Китае, и ввести режим чрезвычайной ситуации.

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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае

twitter.com/aa_russian

"За минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, еще один человек погиб в городе центрального подчинения Чунцине", – говорится в сообщении.

При этом, по информации на онлайн-карте, где в режиме реального времени можно отслеживать информацию о распространении заболевания, вылечить смогли 252 человека.

Коронавирус в Китае убил 259 человек, более 11 тыс. заразились

Последняя информация о количестве заболевших китайским коронавирусом по странам:

  • Китай - более 11793

  • Таиланд - 19

  • Япония - 17

  • Сингапур - 16

  • Гонконг - 13

  • Южная Корея - 12

  • Австралия - 10

  • Тайвань - 10

  • Малайзия - 8

  • Германия - 7

  • Макао - 7

  • Соединенные Штаты - 7

  • Франция - 6

  • Вьетнам - 6

  • Канада - 4

  • ОАЭ - 4

  • Англия - 2

  • Италия - 2

  • Россия - 2

  • Камбоджа - 1

  • Финляндия - 1

  • Индия - 1

  • Непал - 1

  • Филиппины - 1

  • Испания - 1

  • Шри-Ланка - 1

  • Швеция - 1

Из-за вируса отменяют рейсы в Китай

Из-за вируса отменяют рейсы в Китай

twitter.com/ListinUSA

Из-за опасения распространения вируса США 2 февраля собираются ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в Китае, и ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения США.

"Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США", — заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По его словам, решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной.

Три крупные американские авиакомпании уже отменили рейсы в Китай, где бушует заболевание.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Его диагностировали у граждан Китая.

  • Во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения.

  • В Ровно с подозрением на смертельный коронавирус на карантин в инфекционный бокс поместили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая.

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Автор
Карина Бондаренко
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