Коронавирус в Китае убил 259 человек, более 11 тыс. заразились

По состоянию на субботу, 1 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 259 человек на материковом Китае.
Всего в мире зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания смертельным вирусом, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая.
Известно, что количество заболевших коронавирусом за сутки возросло на 2102 случая. Число больных там увеличилось до 11 791. Из них 1 795 человек находятся в тяжелом состоянии.
Главное:
За минувшие сутки 45 человек погибли в китайской провинции Хубэй, еще один - в городе центрального подчинения Чунцине
Вылечить смогли 252 зараженных.
В Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.
В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.
США 2 февраля собираются ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в Китае, и ввести режим чрезвычайной ситуации.
Коронавирус в Китае
twitter.com/aa_russian
"За минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, еще один человек погиб в городе центрального подчинения Чунцине", – говорится в сообщении.
При этом, по информации на онлайн-карте, где в режиме реального времени можно отслеживать информацию о распространении заболевания, вылечить смогли 252 человека.
Последняя информация о количестве заболевших китайским коронавирусом по странам:
Китай - более 11793
Таиланд - 19
Япония - 17
Сингапур - 16
Гонконг - 13
Южная Корея - 12
Австралия - 10
Тайвань - 10
Малайзия - 8
Германия - 7
Макао - 7
Соединенные Штаты - 7
Франция - 6
Вьетнам - 6
Канада - 4
ОАЭ - 4
Англия - 2
Италия - 2
Россия - 2
Камбоджа - 1
Финляндия - 1
Индия - 1
Непал - 1
Филиппины - 1
Испания - 1
Шри-Ланка - 1
Швеция - 1
Из-за вируса отменяют рейсы в Китай
twitter.com/ListinUSA
Из-за опасения распространения вируса США 2 февраля собираются ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в Китае, и ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения США.
"Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США", — заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
По его словам, решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной.
Три крупные американские авиакомпании уже отменили рейсы в Китай, где бушует заболевание.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
В России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Его диагностировали у граждан Китая.
Во Львове двоих мужчин, которые вернулись из Китая, изолировали в инфекционную клинику, чтобы проверить вероятность заражения.
В Ровно с подозрением на смертельный коронавирус на карантин в инфекционный бокс поместили 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая.
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