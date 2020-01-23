Объявлена высшая степень угрозы: в Китае первая смерть от коронавируса за пределами Уханя

В Китае зарегистрирован первый случай смерти от нового коронавируса за пределами города Ухань, где началась эпидемия.

В прилегающей провинции Хубэй от заболевания скончался 80-летний мужчина, сообщает со ссылкой на местные власти "РИА Новости".

Там и в провинции Гуандун объявлена первая, высшая степень угрозы в сфере здравоохранения. Мобилизованы все государственные ведомства на борьбу с болезнью.

В Китае первая смерть от коронавируса за пределами Уханя euronews.com

Кроме того, стало известно, что число инфицированных пневмонией в Китае возросло до 644 человек.

Как сообщалOBOZREVATEL:

Медики уже предупредили, что смертельный коронавирус, который косит жителей Китая, может мутировать и распространяться дальше.

На фоне всеобщей паники ученые из Техаса, Нью-Йорка и Китая начали разработку вакцины против этого вируса.

В Беларуси госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился. Несколько тревожных случаев зафиксировали и в России.

В связи со вспышкой вируса Минздрав Украины провел срочный брифинг и дал рекомендации населению.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram