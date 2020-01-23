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/ Пульмонология

Объявлена высшая степень угрозы: в Китае первая смерть от коронавируса за пределами Уханя

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В Китае зарегистрирован первый случай смерти от нового коронавируса за пределами города Ухань, где началась эпидемия.

В прилегающей провинции Хубэй от заболевания скончался 80-летний мужчина, сообщает со ссылкой на местные власти "РИА Новости".

Там и в провинции Гуандун объявлена первая, высшая степень угрозы в сфере здравоохранения. Мобилизованы все государственные ведомства на борьбу с болезнью.

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В Китае первая смерть от коронавируса за пределами Уханя

В Китае первая смерть от коронавируса за пределами Уханя

euronews.com

Кроме того, стало известно, что число инфицированных пневмонией в Китае возросло до 644 человек.

Объявлена высшая степень угрозы: в Китае первая смерть от коронавируса за пределами Уханя
Объявлена высшая степень угрозы: в Китае первая смерть от коронавируса за пределами Уханя

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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