Коронавирус в Китае начал затихать: появились обнадеживающие цифры

За сутки, на протяжении 17 февраля, количество заразившихся коронвирусом COVID-2019 в Китае (включая Гонконг, Макао, Тайвань) выросло до 72528 (+1893, положительная динамика).

Такие данные приводит Национальная комиссии по здравоохранению Китая. При этом заболевание убило уже 1868 (+98 за последний день – меньше, чем ранее).

В то же время фиксируется все больше случаев выздоровления: 12 552 (+1708 за сутки). С подозрением на наличие вируса – 4194 человека.

Коронавирус в Китае начал затихать Иллюстрация

Главное:

Каждый день выздоравливают все больше и больше людей.

Доля критических случаев протекания болезни начала снижаться: с 15,9% до 7,2%.

Определены самые распространенные симптомы: очень высокая температура под 40 градусов, через несколько дней появляется сильный кашель, диарея, боли в животе и рвота.

Чаще всего спасают противовирусные препараты, которые часто применяют при лечении ВИЧ.

Кроме того, стало известно, что пассажиры с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса смогут покинуть карантинный лайнер Diamond Princess начиная с 19 февраля. По данным Минздрава Японии, этот процесс ориентировочно завершится 21-го.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что двое украинцев, которые находились в составе экипажа на судне Diamond Princess и заразились коронавирусом, чувствуют себя нормально. Одного из них готовятся выписать из больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля на круизном судне Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту Йокогамы из-за вспышки коронавируса, обнаружили 99 новых случаев заражения.

В Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса и искажения данных о состоянии больных.

Также советник Всемирной организации здравоохранения, известный вирусолог Айра Лонджин заявил, что заразиться коронавируса могут две трети населения планеты.

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