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/ Пульмонология

Коронавирус в Китае достиг своего минимума: свежие данные

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В Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января.

Так, на данный момент общее количество жертв во всем мире составляет 2744., более 78,4 тыс. человек заразились. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Главное:

  • Под удар попали страны Европы, Азии и Латинской Америки.

  • В Пакистане обнаружили два первых случая заражения коронавирусом.

  • Первый случай заболевания подтвердили в Северной Македонии.

  • В Норвегии Министерство здравоохранения также впервые зафиксировало коронавирус.

  • Инфекция добралась и до Латинской Америки. Первое заражение зафиксировали в Бразилии.

  • О первом пациенте с коронавирусом объявили и в Грузии. Мужчина прибыл в страну из Ирана через Азербайджан.

Случаи заражения коронавиурсом отмечены в более чем 30 странах мира

Случаи заражения коронавиурсом отмечены в более чем 30 странах мира

Отмечается, что случаи заражения отмечены в более чем 30 странах мира.

В Южной Корее за сутки заразилось 449 человек. Причем, этото больше, чем в Китае. Теперь в этой стране 1595 заболевших и 12 умерших.

В Италии зафиксировано 400 заражений (+88) и 12 смертей (+1), в Японии –186 и 3, в Иране –139 и 19.

Карта распространения вируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 25-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом Covid-19.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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