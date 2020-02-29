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/ Пульмонология

В киевское общежитие из-за коронавируса не пустили китайцев

2.6т
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Студенты из Китая, боясь заразиться коронавирусом, не пустили в киевское общежитие своих соотечественников, которые недавно прибыли в Украину.

Об этом "Главкому" рассказала заведующая Александровской клинической больницы Татьяна Гайнудтинова. Граждане КНР отправили своих друзей в это медучреждение для проверки температуры.

Врач подчеркнула, что приезжать в больницу в подобных случаях не стоит, однако медики померили температуру этой группе студентов. Как отметила Гайнудтинова, по возвращении из КНР они проходили проверку и карантин.

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В киевское общежитие не пустили студентов из Китая

В киевское общежитие не пустили студентов из Китая

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"Если вы хорошо себя чувствуете, то это главный критерий того, что вы здоровы. Не нужно у врача спрашивать как вы сами себя чувствуете", – сказала врач.

"Конечно, нельзя так просто приезжать и проверяться. Хотя со временем всех желающих, конечно, можно будет охватить, как это произошло в случае с тестированием на ВИЧ. Раньше не было возможностей проверить всех, а сейчас без проблем, пожалуйста. Так будет и с коронавирусом", – добавила она.

Карта распространения коронавируса по миру:

Как писал OBOZREVATEL, украинцы, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса и поместили на карантин в Новых Санжарах, подписали документ с указанием избегать общения с журналистами.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
болезнь
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А на что теперь Оксанкам и Одаркам жить?
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