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/ Пульмонология

Число заболевших коронавирусом в Италии перевалило за тысячу, смертей – 29

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От нового коронавируса COVID-19 в Италии умерли минимум 29 человек, 1 049 – заразились.

О таких данных по состоянию на 29 февраля сообщил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли, пишет ANSA.

Количество больных за сутки, как уточнил он, выросло более чем на сотню. Среди новых жертв трое людей за 80 лет и один за 70. Самая тяжелая ситуация, по словам Боррелли, в районе Ломбардии.

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Отметим, итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение грозит до 3 лет заключения.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, вспышка COVID-19 в Италии и карантинный режим "ударили" по сельскому хозяйству страны.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Место
Италия
Теги
смерть болезнь
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