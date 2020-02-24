В Украине с целью предотвращения попадания коронавируса на границе будут проверять всех прибывших из Италии, где зафиксирована вспышка заболевания.

Об этом на совместном брифинге с Государственной пограничной службой в понедельник, 24 февраля, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Недавно крупнейший всплеск зарегистрированных случаев было отмечено в Италии. По состоянию на 13.00 сегодня было зарегистрировано 200 случаев в 3 провинциях, два из которых летальные — у женщин пожилого возраста. В связи с этим нами было принято решение начать температурный скрининг на пограничных постах, которые больше всего пропускают украинцев и итальянцев на территорию Украины", — рассказал Ляшко.

Виктор Ляшко рассказал об обследовании на границе Скриншот из видео

По его словам, в Украине готовы к коронавирусу. Кроме того, средства защиты предусмотрели и для пограничников – их обеспечили респираторами.

"Но наша первоочередная задача – попытаться принять максимум мер для того, чтобы не допустить завоза случаев инфекции на территорию Украины", – добавил замминистра.

Коронавирус в Италии: Украина будет проверять граждан на границе РБК-Украина

Говоря об автомобильном сообщении, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на брифинге отметил, что потенциальный направление въезда граждан из Италии составляет пункт пропуска "Тиса", расположенный около города Чоп Закарпатской области. Там около 500 автобусов на неделю пересекают границу по итальянскому направлению.

"Завтра с 8:00 там будет обеспечено также температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров, которые следуют на них", – добавил пограничник.

Он отметил, что прямое железнодорожное сообщение с Италией у Украины отсутствует, поэтому поводов для беспокойства из-за курсирования поездов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянских городах,где обнаружили случаи заболевания, начался карантин. Там введены ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж, а также отменены занятия в школах и университетах.

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Италии известный модельер Джорджо Армани решил провести без зрителей модный показ своего бренда Armani в Милане.

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