Коронавирус в Италии опасно расширил географию

Первый случай заражения коронавирусом "COVID-2019" зафиксирован на юге Италии, в административном центре Сицилии – Палермо.

Об этом сообщило информагентство ANSA. Инфицированный оказался туристом из Бергамо, который находился в отпуске в Палермо. После выявления симптомов гриппа, его поместили в больницу Сервелло для проверки. Позже тест показал у итальянца наличие коронавируса.

Отметим, что это первый случай инфицирования смертельным коронавирусом на юге Италии. В сицилийском регионе организовали карантин для людей, которые были в тесном контакте с инфицированным.

В Палермо у туриста обнаружили коронавирус

В Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы 230 человек. В итальянских городах назревает паника – люди выстраиваются в очереди в аптеки, а во многих магазинах уже опустели продуктовые полки.

В МОЗ Украины сообщили, что на пограничных постах при въезде в страну будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае заявили о создании вакцины против смертельного коронавируса.

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