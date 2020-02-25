Коронавирус в Италии вспыхнул с новой силой: количество жертв резко возросло

В Италии коронавирус COVID-2019 обнаружили уже у 322 человек, а количество умерших увеличилось до 10.

Как сообщил во вторник, 25 февраля, телеканал RAI, ранее было известно о 316 инфицированных в стране и о семи летальных случаях.

Согласно данным на вечер вторника, напряженная ситуация сложилась в областях Ломбардия (240 случаев заражения и девять умерших) и Венето (43 случая заражения и один умерший).

Кроме того, коронавирус есть в Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии и на Сицилии.

В Италии от коронавируса умерли 10 человек Коллаж

Карта распространения коронавируса:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого произошла в Китае, обладает потенциалом пандемии.

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