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/ Пульмонология

Коронавирус чаще убивает в городах: названа неожиданная причина

1.5т
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Одной из причин высокой смертности от коронавируса, в частности в городах, является загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей.

Такой вывод сделали в Европейском альянсе общественного здравоохранения, пишет MedicalXpress.

Специалисты предупредили, что загрязненный городской воздух, который вызывает гипертонию, диабет и респираторные заболевания, может привести к увеличению общей смертности от COVID-19.

Коронавирус чаще убивает в городах: названа причина

Коронавирус чаще убивает в городах: названа причина

Кроме того, подчеркивается, что пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердца, вызванными длительным воздействием взвешенных в воздухе частиц, в меньшей степени способны бороться с легочными инфекциями и имеют больше шансов умереть.

Доказательств связи между смертностью от COVID-19 и загрязнением воздуха пока нет, однако исследование вспышки атипичной пневмонии в 2003 году показало, что пациенты в регионах с умеренным уровнем загрязнения воздуха умирали на 84 процента чаще, чем больные, живущие в местности с низким уровнем загрязнения воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее зараженные коронавирусом рассказали о настоящих симптомах COVID-19.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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