Маски в дефиците и карантин в школах. Как Украина готовится к встрече коронавируса

Буквально за несколько дней Италия вышла на третье место среди всех стран мира по количеству зараженных новым коронавирусом COVID-19, и первой в Европе по смертности. Вспышка зафиксирована в двух итальянских провинциях — Ломбардии и Венето, на карантин закрыты 12 городов.

По состоянию на 25 февраля коронавирус перекинулся в центр и на юг Италии. Обнаружены первые случаи заражения во Флоренции и Палермо. Всего же заражено 229 человек, уже семеро умерло и одному посчастливилось выздороветь.

Учитывая то, что Италия является излюбленной страной не только для украинских туристов, но и для заробитчан, опасность появления нового коронавируса в Украине возрастает. Насколько мі готовы к вероятной вспышке — читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Прямые рейсы из Италии в Украину будут подвергаться более тщательному осмотру со стороны медиков.

Минздрав заявил о полной подготовке медицинских учреждений и медперсонала к возможному появлению коронавируса.

ВОЗ передал Украине 900 тест-систем для выявления нового вируса, еще 90 тестов были закуплены ранее. Этого хватит на первое время.

Никакие превентивные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса, приниматься пока не будут. Тем более, что в Украине на карантин и так массово закрываются детсадики и школы из-за эпидемии гриппа.

В аптеках традиционно раскупили все медицинские маски.

Контроль на границе и в аэропортах

Как известно, после резкого увеличения количества заболеваний и смертей в Китае от коронавируса COVID-19, множество мировых стран, включая Украину, приняли ряд мер по предотвращению занесения и распространения данного вируса на своих территориях.

Пассажиры из Китая проходили обязательную проверку температуры тела и на выраженные признаки заболевания. В частности, в Украине приостановили прямые рейсы с Китаем из-за вероятности занесения коронавируса.

Из-за резкой вспышка смертельного вируса в Италии, в Киеве состоялось заседание оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса. По его итогам было принято решение осуществлять температурный скрининг во всех пунктах пропуска на государственной границе

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что на режим температурной проверки пассажиров будут переведены все 32 пункта пропуска.

Проверка температуры тела на границе

С 25 февраля введут проверку температуры тела пассажиров в автомобильном пункте пропуска Тиса в Закарпатской области.

"Охватываем все пункты пропуска сначала украинско-венгерского участка. Такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска. Сейчас их 32 — и автомобильные, и авиационные, и железнодорожные. Ни один пассажир, у которого будет выраженные признаки заболевания, на территорию Украины не попадет незамеченным", — заявил Дейнеко.

Сергей Дейнеко

Проверка пассажиров, которые прибывают в аэропорты Борисполь и Жуляны рейсами прямого авиасообщения с Италией, была начата с 20:00 вечера 24 февраля.

Почему меры предосторожности не ввели раньше, неизвестно, однако пассажиры, прибывшие из Рима и Милана в понедельник, 24 февраля, до старта проверки рассказывают, что их предупреждали о необходимости задержаться и пройти медицинский контроль, но позже отпустили без всяких проверок.

Пограничный контроль в аэропорту

Так, украинки Иванна и Ольга приземлились в аэропорту Борисполь ориентировочно в 18:30 вечера, 24 февраля, рейсом из Рима. Еще в самолете им сказали о медицинском контроле, но через минуту всех отпустили.

"На получении багажа рядом был рейс из Милана. А там реально паника. Там карантин. Другие страны не принимают самолеты и автобусы. У нас никого не проверили", — пишет Иванна на своей странице в Facebook.

При этом девушка рассказала, что по прилету в Италию все проходят контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению, и после этого вы можете попасть через пограничный контроль.

"Вывод один — для вируса в Украине открыты все двери. Мы в очень надежных руках нашей страны", — отметила украинка.

Впрочем, есть надежда, что после всех соответствующих указаний со стороны правительства, проверка на всех пунктах пропуска будет проходить надлежащим образом.

Больницы и медперсонал готов

Ни для кого не секрет, что система здравоохранения в Украине оставляет желать лучшего. Поэтому с момента нарастания паники из-за вспышки коронавируса COVID-19 возник вопрос, а справится ли наша медицина в случае выявления заболевания в Украине.

По результатам заседания оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заверил украинцев, что и медицинские учреждения, и медперсонал готов к возможному появлению вируса.

В Закарпатье госпитализировали подозреваемого на вирус

По его словам, в Украине есть 12 000 коек в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов, около 5000 человек среднего медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах, а также инфекционные боксы.

При этом Ляшко объяснил, что специфической терапии в случае заболевания не существует, в таких случаях проводится искусственная вентиляция легких. Пока инфекционные, реанимационные отделения укомплектованы необходимым количеством аппаратов искусственной вентиляции легких.

Виктор Ляшко

Правда врачи-инфекционисты не столь оптимистичны. Заведующая лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко в комментарии OBOZREVATEL напомнила, что благодаря медреформе с 1 апреля в Украине может закрыться часть инфекционных отделений.

"Будет радовать, если их хотя бы не закроют, а то инфекционные намеревались закрывать в апреле. А так они сейчас работают в основном на грипп — у нас сейчас эпидемия. Часть больниц приспособлена с боксами, часть – без", – говорит она.

Кроме того, врачи не устают говорить о том, что решение ликвидировать Санитарно-эпидемиологическую службу было неправильным, из-за этого в Украине сократилось количество специалистов. А новых эпидемиологов не выпускают уже 5 лет.

Тест-системы

На данный момент в Украине есть 987 тестов для проверок на коронавирус COVID-2019, которые нам переданы от Всемирной организации здравоохранения.

Около 105 тестов будут использованы для проверки эвакуированных из Уханя украинцев в течении двухнедельной обсервации в санатории в Новых Санжарах. Из 882 оставшихся, часть планируют доставить в районные лаборатории, чтобы уменьшить затраты времени на доставку образцов.

На Закарпатье уже просят Минздрав поскорее отправить им тесты, и при распределении учитывать, что область граничит с четырьмя странами ЕС, и значительная часть украинцев возвращается с Европы через их пункты пропуска.

Кроме того, на этапе разработки сейчас находятся тест-системы двух отечественных производителей – Института молекулярной биологии и "Диоген".

Тестирование проводится в том случае, если есть похожая на коронавирус клиническая картина (тяжелое течение заболевания, высокая температура, затрудненное дыхание, пневмония) и эпидемиологический фактор – путешествие в Китай или другую страну, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Введение карантина

Почти во всех областях Украины детсады и школы уже закрыты на карантин, но не из-за угрозы появления коронавируса, а из-за эпидемии гриппа. Впрочем, для недопущения распространения китайского вируса превентивные меры аналогичны тем, что применяют при гриппе.

В комментарии OBOZREVATEL глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что в каждом регионе предусмотрено три сценария действий – для нормальной ситуации, для эпидемии и для пандемии. Сейчас наблюдается волна заболеваемости гриппом и ОРВИ, из-за чего в регионах могут закрывать школы, лицеи, ВУЗы на карантин. В Киеве именно такую меру и применили – 5 февраля было закрыто около 200 школ.

Карантин

"Сейчас мы находимся в волне заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Коронавирус тоже относится к этим инфекциям. При отсутствии посещаемости школ, лицеев, ВУЗов, было принято решение в Киеве приостанавливать учебу и переходить на дистанционное обучение. Каждый регион принимает свои решения", — рассказал Рубан.

В случае, если будет угроза эпидемии (как по гриппу, так и по коронавирусу), то будут отменяться и массовые мероприятия.

"Это только когда будет угроза эпидемии по гриппу, то действительно, вводятся ограничения по мероприятиям в общественных местах. По коронавирусу точно такие же меры. Сейчас ситуация стабильная и все контролируется", — заявил Рубан.

Еще одним способом избежать заражения могло бы быть информирование населения об опасностях и советы по поведению. В этом ключе Рубан посоветовал одно — поменьше контактировать с потенциально зараженными.

Ажиотаж в аптеках

В первую очередь с аптечных прилавков пропали медицинские маски, а те, что остались, значительно поднялось в цене. Так, если еще в конце года их можно было купить по 70-80 коп за штуку, сейчас их продают минимум по 2,5 грн, чаще попадаются цены 5-7 грн.

Но и за такую стоимость их еще нужно поискать. Например, заказать напрямую у производителей тоже невозможно, ведь партии раскупаются еще на стадии производства и в основном идут за границу, а не в украинские аптеки.

Медицинские маски купить сложно

Впрочем, говорить, что это произошло из-за вспышки коронавируса в Китае и в Италии, сложно. Напомним, что в Украине эпидемия гриппа. При этом инфекционист Алла Мироненко утверждает, что медицинские маски никак не спасут вас от заражения, а в некоторых случаях совсем наоборот.

"Ходить в масках не надо, потому что паника чревата. Во-первых, на улице вообще заразиться нельзя респираторной болезнью. Если вы постоянно заходите-выходите и при этом будете трогать маску руками, то тогда — да. А если вы просто вышли на улицу, то нечего эту маску надевать, там вы не заразитесь никак. Для этого нужен близкий контакт с больным или носителем. То, что там (в Китае, – Ред.) без разбора на всех надевают, но там другие условия", – говорит она.

Что касается противовирусных препаратов, то на фоне той же эпидемии гриппа, спрос на них также повышен. Но, в отличии от масок, препараты в основном в наличии и стандартной ценовой категории.

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