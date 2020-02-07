Коронавирус шагает по Европе: число заразившихся резко возросло

В Европе зафиксировали уже 31 случай заболевания смертельным коронавирусом из Китая.

Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает информационное агентство АР. О новых больных заявили в Великобритании, Италии и Германии.

В частности, в Германии сообщают о 13 случаях, из них двое – дети, у которых нет никаких симптомов. Еще двое из заразившихся прилетели из Китая эвакуационным рейсом.

В Европе возросло число заразившихся коронавирусом

Британские власти подтвердили третий случай, заявив, что пациент был заражен за пределами страны. Два предыдущих случая – студенты Йоркского университета.

В это же время Италия объявила о первом подтвержденном случае. Власти говорят, что 34-летний мужчина заразился вирусом в Ухане.

Отметим, глава ВОЗ ранее заявил, что на следующей неделе созывает международную научно-исследовательскую конференцию для определения перспективных лекарств и вакцины от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, коронавирус 2019-nCoV из Китая убил уже 638 человек. Также подтверждено 31 472 случая инфицирования смертельным вирусом.

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