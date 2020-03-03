Коронавирус уже в Украине: эксперт рассказала, как от него защититься

Страшный сон большинства украинцев воплотился в реальность – сегодня стало известно о первом подтвержденном случае нового коронавируса COVID-19 на территории нашей страны. Так, вирус обнаружили у жителя Черновцов, который накануне с женой вернулся из Италии.

С этой новостью у каждого более остро встал вопрос – как максимально обезопасить себя от болезни? На этот вопрос MedOboz ответила вирусолог Надежда Жолобак.

Избегайте людных мест

Коронавирус, как и другие респираторные инфекции, распространяется воздушно-капельным путем, то есть, наиболее вероятно им заразиться при непосредственном контакте с инфицированным человеком (помните, что инкубационный период в случае COVID-19 составляет порядка 14 дней, то есть, симптомы еще не проявились, но при этом человек уже является его носителем). Потому стоит максимально ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно тех, где нет циркуляции свежего воздуха.

Если же это неизбежно (например, добираться на работу-учебу нужно на метро), стоит надеть плотную медицинскую маску. Но снимайте сразу же, как выйдите на свежий воздух.

В остальных случаях повсеместное ношение маски только повысит шанс заразиться – под ней в области дыхательных путей создаются такие условия, при которых иммунный ответ ослабляется.

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Чаще дезинфицируйте руки

Гигиена рук и лица в условиях вирусного разгуляя просто необходимость - частицы вируса могут попадать на кожу с различных поверхностей, на которых попала биологическая жидкость инфицированного (слюна и носовые выделения после чихания, мокрота после кашля и т.д.), а оттуда переносом попадать на слизистые оболочки.

Так что старайтесь лишний раз вне дома не касаться поверхностей (перилла, стойки, поручни и т.д.), а после контакта с ними обязательно вымыть руки или обработать кожу дезинфицирующим средством.

Кроме того, всегда входя с улицы в помещение тщательно мойте руки с мылом в теплой проточной воде, а по возможности – умойте лицо. Также не забывайте о гигиене после уборной и контакта с животными.

Промывайте нос

Для защиты от вирусов эксперт рекомендует несколько раз в день промывать нос слабым солевым раствором (защищает слизистую от пересушивания, что повышает вероятность достойной иммунной реакции на патоген) и орошать препаратами интерферона.

"В них содержится вещество, которое продуцируется клетками в ответ на вирусную инфекцию. И его "появление" является своего рода SOS-сигналом для всех остальных клеток о том, что надо быть "бдительными" и привести все силы в состояние "боевой готовности". После контакта с интерфероном клетки становятся нечувствительными (на 5-6 часов) к проникновению вирусов", - отметила эксперт.

Проветривайте комнату

Эта банальная, на первый взгляд, рекомендация также очень поможет снизить риск инфицирования. Вирусолог объяснила, что в холодное время года организм каждого из нас становится более восприимчивым к вирусным заболеваниям во многом из-за пересушенного кондиционерами, батареями и калориферами воздуха – такие условия приводят к пересыханию слизистых оболочек и ослаблению иммунного ответа, из-за чего и повышается риск заражения.

Поэтому нужно регулярно увлажнять воздух в помещении, где вы постоянно находитесь (офис, спальня, кухня и т.д.), при помощи увлажнителей воздуха и регулярного проветривания.

"Когда происходит проветривание помещения, мы не только обеспечиваем больший доступ кислорода, но и проводим озонирование и дезинфекцию (если в открытое окно светит солнце, помещение обрабатывается ультрафиолетом)", - отметила Жолобак.

Также она отметила, что для увлажнения и дезинфекции также важно ежедневно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Ранее OBOZREVATEL делился эксклюзивными подробностями о первом случае заражения коронавирусом в Украине.

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