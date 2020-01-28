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/ Пульмонология

"Остались только я и ребята из Африки": украинец рассказал о панике в Китае из-за коронавируса

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Иностранцы пытаются побыстрее уехать из Китая, в то же время сделать это из Уханя, где произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV, и еще нескольких прилегающих городов невозможно.

В других регионах, где не было введено жесткого карантина, проблем с этим нет. Об этом в интервью изданию "Страна" рассказал украинский студент из Днепра Иван Усевич, который в данный момент находится в КНР.

Парень учится в университете Chengdu university в провинции Сычуань, город Чэнду. По официальным данным, около 100 человек в этом городе заражено.

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Украинец рассказал о панике в Китае из-за коронавируса

Украинец рассказал о панике в Китае из-за коронавируса

Соцсети

Усевич рассказал, что кампус его учебного учреждения, где объявлены каникулы в связи карантином, покинули почти все приезжие.

"Иностранцы быстро улетели. Ну, например, со мной в комнате живет друг из Непала. Вчера родители купили ему билет, и утром он улетел. Еще со мной живет парень из Таджикистана. Он тоже купил себе билет, но так как границу с Таджикистаном закрыли, он сначала едет в Турцию, а из Турции – в Душанбе. Мои знакомые из Кыргызстана улетают сегодня ночью. Единственные, кто остался, это я и ребята из Африки – очень дорогие билеты", – рассказал парень.

Он отметил, что чувствует панику среди местных жителей. "Работники кампуса советуют нам уехать, если есть такая возможность. Я никогда не видел, чтобы коменданты общежития собирались все в один день и что-то делали.

Сегодня собрались все сотрудники. Ходили, проверяли помещения. Было видно, что у них паника. Все в масках, хотя до последнего именно сотрудники кампуса ходили без масок, им было наплевать", – добавил он.

Иван Усевич

Иван Усевич

Страна

Также украинец сообщил, что в Ухане не хватает места в больницах, пациенты спят на полу.

"Врачи говорят, что вирус быстро мутирует. Они вылечивают одного, а на второго этот метод уже не действует. У врачей паника, сами врачи начинают умирать. Хотя спецзащита, в которой они работают с пациентами, такая, что можно в космос отправлять", – рассказал студент.

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Супермаркет в Чэнду

Супермаркет в Чэнду

Страна

Отметим, по данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в Китае на сегодня находится около 10 тысяч украинцев.

"Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии", – сказал он 28 января в эфире телеканала "Украина 24".

Данилов отметил, что "пока что нет никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае". По его словам, власти не видят необходимости в эвакуации украинцев из КНР.

"Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим", – сказал Данилов.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему диагностировать китайский коронавирус 2019-nCoV в Украине пока что нет возможности.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Персона
Алексей Данилов
Место
Китай Чэнду
Теги
вирус болезнь
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