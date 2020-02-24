Под угрозой Закарпатье и аэропорты: Украина усилила меры безопасности из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 в каждой области Украины был разработан план на случай выявления инфицированных.

Украинские аэропорты при этом будут проверять пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирована болезнь. Об этом 24 февраля на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса заявил премьер-министр Алексей Гончарук (чтобы посмотреть видеотрансляцию брифинга, поскролльте новость вниз).

Гончарукотметил, что более 2 тысяч больниц были оборудованы специальными боксами и готовы принять инфицированных COVID-2019.

Коронавирус: Украина усилила меры безопасности Коллаж

"В какой бы области не возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь", – сказал глава Кабмина.

В стране есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов, а дефицита костюмов, масок и респираторов нет.

"Даже в случае, если будет зафиксирован на территории Украины такой случай [заболевания], ничего страшного от этого не произойдет... Этот ажиотаж, который сейчас часто нагоняется в интернете, он абсолютно безоснователен", – подчеркнул премьер.

Он добавил, что дополнительные меры предосторожности в аэропортах были введены из-за резкого роста количества инфицированных в Италии. "Мы, по сути, усиливаем меры безопасности", – сказал Гончарук.

Из-за того, что много украинцев находятся в Италии и многие из них приезжают в Украину автобусами через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, со вторника, 25 февраля, там также будут предприняты аналогичные меры безопасности.

"Сегодня туда отправляется руководитель Государственной пограничной службы, чтобы лично проконтролировать и организовать эту работу", – отметил премьер.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в свою очередь отметил, что в лабораторию Центра общественного здоровья Украины было доставлено тест-системы, которые позволяют проводить исследования и выделять возбудитель коронавирусной инфекции.

Карта распространения коронавируса:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого произошла в Китае, обладает потенциалом пандемии.

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