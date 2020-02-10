Дезинфекция и костюмы биозащиты: выяснилось, как будет проходить эвакуация украинцев из Китая

На эвакуацию из провинции Хубэй (Китай), где находится эпицентр распространения нового коронавируса 2019-nCoV, согласились более 50 украинцев.

По возвращении в Украину их на 14 дней отправят на карантин в санатории Киевской области. Об этом на брифинге сообщил и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает "Общественное".

Для этого Минздрав определил два санатория под Киевом. "После того как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временные обсерватории, будет определена окончательно финальная локация", – сказал Кузин.

Он добавил, что есть предложение и по третьей локации от Минобороны, но его пока рассматривают.

Глава Центра общественного здоровья уточнил, что уже 51 человек, в том числе один ребенок, согласились на эвакуацию из провинции Хубэй, которая назначена на 11 февраля, и карантин. Сейчас решаются и согласовываются технические и логистические детали эвакуации.

"Ни в какие капсулы этих людей не будут помещать, транспортные средства дезинфицируют в обычном режиме", – сказал Кузин.

Эвакуированные украинцы будут в масках, а члены экипажа (16 человек) – в костюмах биологической защиты. Также рейс будут сопровождать пятеро медиков – два врача и три медсестры.

После эвакуации в самолете по рекомендации производителя заменят воздушные фильтры. По предварительным данным, украинцев эвакуирует перевозчик SkyUp.

Коронавирус: на эвакуацию из Китая согласился 51 украинец Коллаж

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