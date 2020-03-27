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/ Пульмонология

Коронавирус убивает молодых: раскрыта пугающая правда

2.2т
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В парижской больнице во Франции скончалась 16-летняя девушка – она стала первой несовершеннолетней погибшей от COVID-19 во Франции.

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Как сообщает RFI, ранее у девушки не было проблем со здоровьем. Однако, за неделю до смерти у нее появился небольшой кашель. Позже начала испытывать небольшие трудности с дыханием, возникли приступы кашля.

Ее госпитализировали, и один из тестов на коронавирус показал положительную реакцию. Состояние девушки ухудшилось, врачи подключили аппарат искусственной вентиляции легких, но вскоре она умерла.

Коронавирус убивает молодых: раскрыта пугающая правда

Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон, заявил, что Жюли стала жертвой тяжелой формы вируса, крайне редко бывающей у молодых людей.

Отметим, ранее врач и член парламента Великобритании Розена Эллин-Хан предупредила, что коронавирус опасен не только для пожилых людей, им массово заражается и молодежь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем отличается коронавирус от гриппа.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Франция Париж
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