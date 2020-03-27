Коронавирус убивает молодых: раскрыта пугающая правда

В парижской больнице во Франции скончалась 16-летняя девушка – она стала первой несовершеннолетней погибшей от COVID-19 во Франции.

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Как сообщает RFI, ранее у девушки не было проблем со здоровьем. Однако, за неделю до смерти у нее появился небольшой кашель. Позже начала испытывать небольшие трудности с дыханием, возникли приступы кашля.

Ее госпитализировали, и один из тестов на коронавирус показал положительную реакцию. Состояние девушки ухудшилось, врачи подключили аппарат искусственной вентиляции легких, но вскоре она умерла.

Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон, заявил, что Жюли стала жертвой тяжелой формы вируса, крайне редко бывающей у молодых людей.

Отметим, ранее врач и член парламента Великобритании Розена Эллин-Хан предупредила, что коронавирус опасен не только для пожилых людей, им массово заражается и молодежь.

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