Коронавирус убил уже более тысячи человек, заразились - более 40 тыс.

Коронавирус 2019-nCoV убил уже 1016 человек. За сутки, с 10 на 11 февраля, зафиксировано 108 новых смертей.

Как сообщает государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, общее число заражений достигло 42 638, выздоровели – 3996.

Отмечается, что на территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где и был выявлен очаг вспышки.

Коронавирус 2019-nCoV убил уже 1016 человек "Корреспондент"

В то же время председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай объявил войну коронавирусу на уничтожение. По его словам, все государственные учреждения и партийные органы страны объединили усилия для решения задачи ликвидировать вирус.

Карта распространения коронавируса в мире

Главное о вирусе:

В Китае власти дали временное название опасной болезни – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP, пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

В Китае опровергли информацию о том, что коронавирус может являться видом биологического оружия.

Выяснилось, что вторичным путем передачи нового китайского коронавируса 2019-nCoV может быть диарея.

Еще 60 новых случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировали на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Йокогама.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.

9 февраля стало известно, что коронавирусом заразился украинец, который является членом экипажа.

В комитете Верховной Рады рассказали, что украинец проведет в изоляции не менее 14 дней, и поделились деталями.

Вскоре стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся еще двое украинцев с симптомами заражения коронавирусом, которые уже вторые сутки не выходят из кают.

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