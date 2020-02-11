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/ Пульмонология

Коронавирус убил уже более тысячи человек, заразились - более 40 тыс.

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Коронавирус 2019-nCoV убил уже 1016 человек. За сутки, с 10 на 11 февраля, зафиксировано 108 новых смертей.

Как сообщает государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, общее число заражений достигло 42 638, выздоровели – 3996.

Отмечается, что на территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где и был выявлен очаг вспышки.

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Коронавирус 2019-nCoV убил уже 1016 человек

Коронавирус 2019-nCoV убил уже 1016 человек

"Корреспондент"

В то же время председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай объявил войну коронавирусу на уничтожение. По его словам, все государственные учреждения и партийные органы страны объединили усилия для решения задачи ликвидировать вирус.

Карта распространения коронавируса в мире

Карта распространения коронавируса в мире

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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