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/ Пульмонология

Коронавирус убил уже 80 человек, тысячи заражены: пугающие данные

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Количество зараженных новым коронавирусом nCoV достигло 2794 человек, погибли уже 80.

Лишь за минувшие сутки в Китае скончались 24 человека. Инфицирование подозревают у более 3,8 тыс. человек. Такую информацию по состоянию на ночь 27 января обнародовал Госкомздрав КНР.

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По информации медиков, эпидемия вошла в более сложную стадию. Теперь заразиться вирусом стало гораздо проще.

Коронавирус убил уже 80 человек, тысячи заражены

Коронавирус убил уже 80 человек, тысячи заражены

Как определить коронавирус

Инкубационный период коронавируса колеблется от 1 до 14 дней.

Как выяснилось, жар и кашель, типичные для пневмонии, являются не единственными симптомами нового коронавируса (nCoV) из Китая.

У многих пациентов, попавших с заражением им в больницы города Ухань, наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, а также проблемы с пищеварительной и нервной системами.

Кроме того, в более редких случаях возможно сердцебиение и стеснение в груди. В некоторых инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, при этом повышение температуры отсутствовало.

Такое "разнообразие", говорят врачи, затрудняет диагностирование заболевания на ранней стадии. В связи с этим они призвали быть бдительными и при подозрении на вирус сразу же обращаться в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельный коронавирус 2019-nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

Также в СНБО сделали заявление по ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 26 января сообщалось о 56 погибших и 2 тысячах заразившихся.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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