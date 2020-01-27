Коронавирус убил уже 80 человек, тысячи заражены: пугающие данные

Количество зараженных новым коронавирусом nCoV достигло 2794 человек, погибли уже 80.

Лишь за минувшие сутки в Китае скончались 24 человека. Инфицирование подозревают у более 3,8 тыс. человек. Такую информацию по состоянию на ночь 27 января обнародовал Госкомздрав КНР.

По информации медиков, эпидемия вошла в более сложную стадию. Теперь заразиться вирусом стало гораздо проще.

Коронавирус убил уже 80 человек, тысячи заражены

Как определить коронавирус

Инкубационный период коронавируса колеблется от 1 до 14 дней.

Как выяснилось, жар и кашель, типичные для пневмонии, являются не единственными симптомами нового коронавируса (nCoV) из Китая.

У многих пациентов, попавших с заражением им в больницы города Ухань, наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость, а также проблемы с пищеварительной и нервной системами.

Кроме того, в более редких случаях возможно сердцебиение и стеснение в груди. В некоторых инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, при этом повышение температуры отсутствовало.

Такое "разнообразие", говорят врачи, затрудняет диагностирование заболевания на ранней стадии. В связи с этим они призвали быть бдительными и при подозрении на вирус сразу же обращаться в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельный коронавирус 2019-nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек. Их уже выписали из больницы.

Также в СНБО сделали заявление по ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 26 января сообщалось о 56 погибших и 2 тысячах заразившихся.

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