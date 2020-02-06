Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус убил уже 564 человека, зараженных – более 28 тысяч

5.7т
Читать материал на украинском

Число погибших от нового типа коронавируса выросло до 564 человек (+74 за сутки).

По состоянию на утро 6 февраля, подтверждены 3694 новых случая заболевания. Выздоровели и покинули больницы 1153 человека (+261 за сутки).Заражены на данный момент 28 018 человек. С подозрением на наличие вируса — 24702 человека. В то же время, во Всемирной организации охраны здоровья отчитались, что для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса потребуется $675 миллионов.

Новости
Приближается к пандемии: мировые ученые дали тревожный прогноз по смертельному коронавирусу

Коронавирус убил уже 564 человека

Коронавирус убил уже 564 человека

"Корреспондент"

"Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с 2019-nCoV, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Коронавирус убил уже 564 человека, зараженных – более 28 тысяч

Также, по сообщениям СМИ, Институт вирусологии в китайском городе Ухань подал патент на лекарство Ремдизивир, созданное американской биотехнологической компанией Gilead Sciences еще в 2016 году.

Медики уверяют, что это средство вместе с еще одним препаратом помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заверили, что распространение коронавируса 2019-nCoV еще нельзя называть пандемией – эпидемией всемирного масштаба, однако предпосылки для введения такого термина уже есть.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
15
0
Смешно
1
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Украина так и не приняла решение об эвакуации своих граждан из Китая. Теперь этим вопросом занялась Россия. Несколько граждан уже находятся на карантине в России
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мельников Дмитрий, та ради бога))))поехали туда так пусть сидят пока карантин и эпидемия не закончатся)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души грешные и невинные, усопших и убиенных Твоих
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости