Коронавирус убил рекордное количество людей: страшные данные

Коронавирус nCoV-2019 из Китая убил уже 638 человек. Также подтверждено 31 472 случая инфицирования смертельным вирусом.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За последние сутки количество погибших возросло на 75. Вылечить заболевание удалось у 1 551 человека. Летальные случаи инфицирования, кроме Китая, произошли в Гонконге и на Филиппинах.

Во Всемирной организации охраны здоровья отчитались, что для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса потребуется $675 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

В ВОЗ заверили, что распространение коронавируса 2019-nCoV еще нельзя называть пандемией – эпидемией всемирного масштаба, однако предпосылки для введения такого термина уже есть.

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