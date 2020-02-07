Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус убил рекордное количество людей: страшные данные

3.8т
Читать материал на украинском

Коронавирус nCoV-2019 из Китая убил уже 638 человек. Также подтверждено 31 472 случая инфицирования смертельным вирусом.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Новости
Трамп "вырастил" коронавирус: российская пропаганда жестко оскандалилась в эфире

За последние сутки количество погибших возросло на 75. Вылечить заболевание удалось у 1 551 человека. Летальные случаи инфицирования, кроме Китая, произошли в Гонконге и на Филиппинах.

Во Всемирной организации охраны здоровья отчитались, что для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса потребуется $675 миллионов.

Коронавирус убил рекордное количество людей: страшные данные

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти Китая несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

В ВОЗ заверили, что распространение коронавируса 2019-nCoV еще нельзя называть пандемией – эпидемией всемирного масштаба, однако предпосылки для введения такого термина уже есть.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
2
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости