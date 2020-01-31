Коронавирус убил рекордное количество людей: Китай пошел на беспрецедентные меры

За сутки 30 января в Китае резко возросло количество погибших из-за коронавируса 2019-nCoV. Число жертв рекордно увеличилось на 43 человека, всего погибших по состоянию на утро 31 января –213 человек.

Количество заразившихся при этом выросло на 1982 человека, это значит, что всего инфицированных 9692. Информацию обнародовали в Reuters со ссылкой на данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Из-за нового обострения вспышки коронавируса Китай решил чартерными рейсами вернуть жителей провинции Хубэй, которая считается эпицентром коронавируса, в Ухань, проинформировала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Уханя, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань", – говорится в заявлении.

В Ухань уже успели вернуться туристы из Осаки, Сингапура, Таиланда.

Коронавирус убил рекордное количество людей

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения после экстренного заседания в четверг, 30 января, признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба и обратилась к миру с призывом противодействовать болезни.

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