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/ Пульмонология

Коронавирус убил известного режиссера и трех членов его семьи: подробности трагедии

1.3т
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Китайский кинорежиссер Чанг Кай вместе с тремя членами его семьи умер от нового типа коронавируса COVID-19 в Ухане.

Как сообщает "Рамблер" со ссылкой на Variety, 55-летний Чанг Кай и его сестра скончались 14 февраля. Они заразились, когда ухаживали за своими родителями, которые заболели коронавирусом.

Коронавирус убил известного режиссера и трех членов его семьи

Коронавирус убил известного режиссера и трех членов его семьи

Pixabay

Супруга режиссера также подхватила новую инфекцию. Сейчас она находится в больнице в отделении интенсивной терапии.

Перед своей смертью Чанг Кай написал записку. В ней он рассказал, что первые признаки болезни его отец почувствовал 25 января. Родные пытались его положить в больницу, но ни в одном лечебном учреждении не оказалось свободных мест.

Спустя несколько дней отец режиссера умер дома. От него заразились другие члены семьи.

По словам режиссера, ему, его сестре и жене не смогли оказать необходимую помощь на ранней стадии заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Хунань во время борьбы с новым типом коронавируса от переутомления умер врач.

Напомним, что коронавирус в Китае начал идти на спад. На протяжении минувших суток, 17 февраля, наметилась положительная динамика в количестве заболевших и случаев с летальным исходом.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
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