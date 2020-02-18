Коронавирус убил главврача больницы в Ухане

В Китае от коронавируса COVID-2019 утром 18 февраля скончался главврач госпиталя в городе Ухань Лю Чжимин.

Как сообщает The Global Times в Twitter, он стал первым руководителем медучреждения в стране, умершим от этого заболевания.

Лю Чжимин dailymail.co.uk

Официальная причина смерти – пневмония, вызванная новым типом коронавируса COVID-2019.

Сообщения о смерти Лю Чжимина в местных СМИ появились еще вечером в понедельник. Однако позже эта информация была удалена, так как в госпитале уточнили, что главврач все еще находится на лечении. Утром стало известно, что он все-таки не поборол болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в четырех из пяти случаев заражения новый коронавирус из Китая Covid-19 переносится легко и не приводит к летальному исходу.

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