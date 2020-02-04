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/ Пульмонология

Коронавирус убил еще одного человека вне Китая: тысячи зараженных, сотни жертв

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Количество погибших в результате инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV увеличилось на 64 человека в китайской провинции Хубэй и достигло 425 человек.

Как стало известно, второй случай смерти от коронавируса был зафиксирован и за пределами материкового Китая. На этот раз скончался 39-летний мужчина в Гонконге. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.

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По состоянию на утро 4 февраля коронавирусом заразились 20 471 человек. За минувшие сутки количество инфицированных возросло на 3 233.

Коронавирус убил еще одного человека вне Китая: тысячи зараженных, сотни жертв

При этом в тяжелом состоянии с коронавирусом находятся 2 788 пациентов. Подозревают наличие болезни у 23 214 человек. Из больницы в то же время были выписаны 632 пациента, их удалось вылечить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

Также в сети появилось видео с рынка, который считается источником происхождения вируса.

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Автор
Екатерина Луговская
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