Коронавирус убил еще одного человека вне Китая: тысячи зараженных, сотни жертв

Количество погибших в результате инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV увеличилось на 64 человека в китайской провинции Хубэй и достигло 425 человек.

Как стало известно, второй случай смерти от коронавируса был зафиксирован и за пределами материкового Китая. На этот раз скончался 39-летний мужчина в Гонконге. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.

По состоянию на утро 4 февраля коронавирусом заразились 20 471 человек. За минувшие сутки количество инфицированных возросло на 3 233.

При этом в тяжелом состоянии с коронавирусом находятся 2 788 пациентов. Подозревают наличие болезни у 23 214 человек. Из больницы в то же время были выписаны 632 пациента, их удалось вылечить.

Latest data on the #coronavirus outbreak in #China, as of Feb. 3:



- 20,438 confirmed cases on Chinese mainland, another 15 in HK, 8 in Macao and 10 in Taiwan

- 425 deaths

- 632 discharged from hospital

- 23,214 suspected cases