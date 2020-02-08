Привозят с курортов и "мертвого" Уханя: коронавирус убил более 700 чел. в мире. Свежая статистика

По состоянию на субботу, 8 февраля, число заражённых новым китайским коронавирусом в мире приблизилось к 35 тысячам. От заболевания скончались 725 человек, выздоровели – 2394.

Об этом сообщает Reuters. Количество заболевших резко возросло во Франции – до 11 человек, причём пять из них, включая ребенка, граждане Великобритании.

Они подхватили вирус на курорте в горной деревне, предположительно от британца, вернувшийся недавно из Сингапура.

Коронавирус убил более 700 чел. в мире Коллаж

Британцы остановились в одном шале на курорте Контамин-Монжуа в Савойе во Французских Альпах, недалеко от швейцарского города Женевы и пика Монблан.

Случай массового заражения совпадает с одним из самых оживленных периодов лыжного сезона для курортов в этом районе.

Курорт, где заразились британцы Daily Mail

Главное о болезни на 8 февраля:

США подтвердили первый случай смерти американца от коронавируса. 60-летний мужчина находился в Ухане, эпицентре вспышки nCoV.

Первый гражданин Японии, который заразился коронавирусом на территории страны, был выписан из больницы.

Около 1,8 тыс. пассажиров, находящихся на борту отправленного на карантин круизного лайнера World Dream в Гонконге, смогут покинуть корабль уже 11 февраля, если анализы всех членов экипажа на коронавирус покажут отрицательный результат.

В целом ВОЗ зафиксировали замедление роста числа новых заболевших, но отмечают, что ситуация может измениться.

Карта распространения болезни Скриншот

При этом эксперты США по инфекционным болезням, в том числе правительственные чиновники, сообщили, что ожидают одобрения въезда в Китай для борьбы с эпидемией коронавируса.

Представитель Китая ответил, что страна разрешит ВОЗ сформировать группу экспертов для поездки в КНР, чтобы узнать о вирусе и найти решения для борьбы с ним.

"Эти эксперты в США имеют большой опыт работы со Всемирной организацией здравоохранения по борьбе с различными вспышками и эпидемиями инфекционных заболеваний, включая Эболу, птичий грипп и атипичную пневмонию", – добавил чиновник.

Подтвержденные случаи заболевания на субботу, 8 февраля:

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти страны несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

Ученые заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной опасности.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!