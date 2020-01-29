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/ Пульмонология

Коронавирус убил 50 миллионов: в сети вспомнили жуткую эпидемию, которую разнесли птицы

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Опасность коронавирусов кроется в том, что они переходят от животных к людям, что имеет непредсказуемые последствия. Однажды такой вирус убил десятки миллионов людей.

Их природу пояснил профессор Эндрю Истон из Школы медико-биологических наук Ворикського университета, передает ВВС. "Когда вирус перепрыгивает с одного вида на другой, нельзя предсказать заранее, как он будет вести себя, но нередко бывает, что если он найдет себе нишу в новом виде, то на ранних стадиях этого процесса он может быть достаточно серьезным", – пояснил он.

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По его словам, из-за того, что коронавирус переходит от животных к человеку, наша иммунная система очень уязвима к нему, так как никогда не сталкивалась с подобными штаммами.

При этом он привел очень показательный пример: в 1918 - 1920 гг. из-за вспышки гриппа умерли около 50 млн человек. Его вызвал вирус, который перешел к человеку от птиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь с понедельника на вторник, 28 января, резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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