Число жертв удвоилось за день: в Китае ввели карантин из-за вируса-убийцы

Власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

Об этом сообщает China Daily со ссылкой на власти провинции Хубэй, где началось распространение вируса.

Закрыли аэропорт и вокзалы, была остановлена работа метро, паромов, городского автотранспорта. Жителям запретили покидать город "без особых причин". В полном объеме все ограничительные меры начнут действовать утром 23 января.

В Китае ввели карантин из-за вируса-убийцы China Daily

Отмечается, что число жертв удвоилось буквально за день. За 12 часов до сообщения о смерти 17 человек официальные данные все еще свидетельствовали о 9 жертвах.

У больных наблюдается повышенная температура, кашель и одышка. Вирус распространился уже на 25 провинций и городов центрального подчинения, число заразившихся в Китае достигло 473 человек, отдельно в провинции Хубэй заболели 444 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики предупредили, что смертельный коронавирус, который косит жителей Китая, может мутировать и распространяться дальше.

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