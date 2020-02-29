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/ Пульмонология

СМИ запустили фейк о коронавирусе у Папы Римского: что с ним на самом деле

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В СМИ появился фейк о том, что Папа Римский Франциск и двое его помощников якобы заболели новым китайским коронавирусом.

Информацию об этом 29 февраля опубликовал сайт МСМ News, ссылаясь на пресс-службу Ватикана. Утверждается, что тесты высокопоставленных священнослужителей на COVID-2019 дали положительный результат.

Папа Франциск заболел

Папа Франциск заболел

АР

Также сайт пишет, что днем ранее церковник пропустил запланированную мессу с духовенством Рима, но до этого встретился с прихожанами "с симптомами, подобными коронавирусу".

Статья о том, что Папа заразился коронавирусом

Статья о том, что Папа заразился коронавирусом

Скрин МСМ News

Данные о болезни после этого распространили и некоторые другие ресурсы. В частности, российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram сообщение о том, что Папа якобы инфицирован коронавирусом. В своем посте она написала: "Вот это поворот!"

Сообщение пропагандистки

Сообщение пропагандистки

Скриншот

Фейком также поделилось издание "РБК-Украина":

СМИ запустили фейк о коронавирусе у Папы Римского: что с ним на самом деле

Скриншот

Отметим: домен МСМ News зарегистрирован в 2016 году в Китае, регистрация изменилась 26 февраля, три дня назад.

На сайте нет никакой информации о владельцах и авторах МСМ News. Всего на ресурсе размещено около 30 статей.

О предполагаемой болезни Папы до сих пор не сообщали ни крупные СМИ, нет и официального объявления от пресс-службы Ватикана.

Папа Франциск заболел

Папа Франциск заболел

apnews.com

Associated Press при этом пишет, что Папа Франциск отменяет официальные встречи на протяжении уже трех дней, хотя ранее он не делал ничего подобного.

Однако, он продолжает работать, принимая людей в своей резиденции в отеле Санта-Марта. Так, закрытые встречи понтифик провел с главой епископской канцелярии Ватикана, послами Франциска в Ливане и Франции и украинским архиепископом – главой УГКЦ Святославом (Шевчуком).

СМИ запустили фейк о коронавирусе у Папы Римского: что с ним на самом деле

Пресс-служба УГКЦ

Ватикан не раскрыл подробностей заболевания Франциска, заявив только, что у него "слабое недомогание". Журналисты напомнили, что еще в детстве церковник потерял часть легкого.

Папа Франциск заболел

Папа Франциск заболел

apnews.com

Как писал OBOZREVATEL, на последнем публичном появлении – во время богослужения в среду, 26 февраля, – Франциск решил пожать руки верующим и поцеловал ребенка.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус
Персоны
Папа Римський Франциск Ольга Скабеева
Место
Ватикан
Теги
фотографии болезнь фейки
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