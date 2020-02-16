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/ Пульмонология

Коронавирус убил уже свыше 1660 человек: новая пугающая статистика по Китаю и миру

1.3т
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В Китае по состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 68 500 человек, общее количество в мире – 69 258 случаев. Скончались от болезни уже 1669 пациентов.

Об этом сообщает Государственный комитет здравоохранения КНР. Эпидемия продолжает бить антирекорды – за сутки число заразившихся увеличилось по стране более чем на 2 тысячи человек, смертельных случаев – на 146.

Из них в эпицентре заболевания – провинции Хубэй – умерли 139 человека. В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57 416 тысяч человек, состояние более 11,2 тысяч больных оценивается как тяжелое.

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Коронавирус убил уже свыше 1660 человек

Коронавирус убил уже свыше 1660 человек

В то же время, более 9 тыс. человек выздоровели и успешно выписаны из медучреждений.

Данные распространения болезни по карте от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса свидетельствуют о 69 258 случаях заражения в мире.

Коронавирус убил уже свыше 1660 человек: новая пугающая статистика по Китаю и миру

Скриншот

На китайских территориях вне материковой части страны новых случаев заболевания или смертельных исходов не зафиксировано. По последним данным, выявлен 84 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 56 – в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 – в Макао, 18 – на Тайване.

Также появились данные о новых случаях заболевания коронавирусом на заблокированном в Японии лайнере Diamond Princess – выявлены еще 70 человек с заболеванием.

Общее количество больных членов экипажа и пассажиров достигло 355, они госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса и искажение данных о состоянии больных.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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