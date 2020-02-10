Коронавирус подбирается все ближе: Супрун "вооружила" украинцев

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала украинцам, как получить актуальную информацию о коронавирусе.

Врач призвала граждан сохранять спокойствие, поскольку в действительности, по ее словам, вирус активно исследуется и известно о нем уже немало.

В частности, Супрун опубликовала свежие данные. По состоянию на 10 февраля зафиксировано 40653 случая заражения, умерло 910 человек, выздоровели 3665. Более 40 000 кейсов заболевания зафиксировано на территории Китая.

Коронавирус все ближе: Супрун "вооружила" украинцев

На территории Украины коронавирус не зафиксирован. Супрун также отметила, что два украинца, которые заразились на круизном лайнере, находятся в японской больнице под наблюдением врачей.

Еще одним поводом для прекращения паники Супрун назвала то, что в Украине уже появились тест-системы для выявления вируса. Они находятся в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

"Качественная и проверенная информация о коронавирусе – не менее важное средство профилактики. Ведь от начала распространения вируса эта тема обросла кучей мифов о фейковые способы защиты – от "инновационных" вакцин, которые еще даже не существует, к различным народным средствам профилактики коронавируса в виде поедания чеснока и лука", – написала она.

Супрун поделилась с украинцами ресурсами, которые помогут разобраться в ситуации: комментариями ученых, рекомендациями и развенчанием мифов.

"Распространите эту информацию и помните, что информационная гигиена также вносит весомый вклад в уменьшение распространенности опасных болезней! А также хранит психическое здоровье!" – призвала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина не готова противостоять коронавирусу.

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