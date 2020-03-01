Эпидемии нового китайского коронавируса COVID-19 в дальнейшем будут возникать время от времени по аналогии с заболеваемостью гриппом.

Об этом "Известиям" рассказал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. Согласно прогнозам, патоген ежегодно станет поражать наиболее восприимчивую часть населения: пожилых, хронически больных и людей с низким иммунитетом.

"Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду", – сказал специалист.

В дальнейшем регулярная вакцинация может потребоваться всему человечеству.

Подобные заявления делал также заместитель Академии наук Китая Ван Чэнь. Он считает, что у штамма есть набор характеристик, которые дают ему возможность существовать долгий период.

Из-за длительного инкубационного периода, который, по данным китайских врачей, увеличился с 14 до 27 дней, сдержать распространение патогена врачи не могут.

Коронавирус станет сезонной болезнью Иллюстрация

В будущем вспышки COVID-19 будут идти волнами, рассказал декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов.

"Как правило, рост заболеваемости гриппом происходит в осенне-зимний период. И, если говорить о данном штамме, то речь идет о его контроле по аналогии с различными штаммами вируса гриппа, а не о полной победе над патогеном", – подчеркнул ученый.

Карта распространения коронавируса по миру:

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Италии резко увеличилось количество жертв коронавируса. Число заболевших перевалило за тысячу, смертей – 29.

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