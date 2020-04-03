В отдельных случаях заражения коронавирусом COVID-19 наблюдается нарушение работы мозга, спутанность сознания, судороги и инсульты.

Как передает New York Times, дисфункцию головного мозга замечают врачи в разных странах мира. В таких случаях возникают проблемы с сердцем, а также снижается обоняние и вкус.

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Впервые на этот момент обратили медики из китайского Уханя, который и стал источником распространения COVID-19.

Иногда, как рассказал американский невролог Элисс Фори, вирус может проникать в мозг напрямую.

Однако в большинстве случаев заражения таких проблем не наблюдается.

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Как писал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на утро 3 апреля официально подтверждено 942 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 23 летальных, 19 человек выздоровели.

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