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/ Новости мира

Коронавирус способен проникать в мозг: врачи поделились наблюдениями

7.6т
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В отдельных случаях заражения коронавирусом COVID-19 наблюдается нарушение работы мозга, спутанность сознания, судороги и инсульты.

Как передает New York Times, дисфункцию головного мозга замечают врачи в разных странах мира. В таких случаях возникают проблемы с сердцем, а также снижается обоняние и вкус.

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Впервые на этот момент обратили медики из китайского Уханя, который и стал источником распространения COVID-19.

Иногда, как рассказал американский невролог Элисс Фори, вирус может проникать в мозг напрямую.

Однако в большинстве случаев заражения таких проблем не наблюдается.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на утро 3 апреля официально подтверждено 942 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них – 23 летальных, 19 человек выздоровели.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
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Livesey David
Livesey David
Ну это xаxлам точно не грозит. ))
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Поражает мозг? Тогда в Украине уже были 3 волны этого вируса: 31.03.2019, 22.04.2019 и последняя, внеочередная, в июле. Выходит что у 73,2% населения точно выработался иммунитет.
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ну то есть изначально абсолютно все дёргающиеся трупаки были фейками и флешмобами. да. А тут вдруг открытие. По нобелевке каждому как минимум срочно!
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