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/ Пульмонология

Коронавирус скоро исчезнет: появился неожиданный прогноз

7.5т
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Коронавирус COVID-19 исчезнет в Китае и во мире с приходом теплой погоды.

Такой прогноз в эфире "Радио НВ" озвучил глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко. По его словам, он уже сейчас потихоньку идет на спад.

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Коронавирус скоро исчезнет: неожиданный прогноз

Коронавирус скоро исчезнет: неожиданный прогноз

"Я думаю, что, как только станет еще теплее, он вообще исчезнет в Китае и всех других странах", – заявил эксперт.

Комиссаренко уверен, что новый коронавирус является менее опасным, чем вирусы Эбола, Зика, а также птичий грипп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики из Всемирной организации здравоохранения выступили с неожиданным заявлением о том, что Covid-19 менее смертельный, чем, например, обычный ОРВИ.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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20 февраля день позора западенцев.
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