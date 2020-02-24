Коронавирус разбушевался с новой силой: последние данные

В Южной Корее, где накануне из-за коронавируса COVID-19 объявили наивысший уровень опасности, болезнь убила седьмого человека, заразились еще 161.

Об этом сообщает South China Morning Post. Общее количество заболевших в стране достигло 763.

Всего по состоянию на утро 24 февраля насчитывается 79 360 подтвержденных случаев инфицирования по миру. Коронавирус уже убил 2 619 человека, 24 963 вылечились. Также стало известно, что третий пациент умер от коронавируса в Италии за двое суток.

На материковом Китае число заражений достигло 77 150, за минувшие сутки заразились 409 человек, вылечились еще 1846, а погибли 150.

Тревожные новости сообщают и с Ирана – там число заразившихся коронавирусом достигло 43 человек, а количество летальных исходам выросло до 8. Минздрав зафиксировал 15 новых случаев заражения, трое заболевших скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля смертельным китайским коронавирусом COVID-19 заразились более двух тысяч человек.

В Италии ранее зафиксировали 50 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19. Все они – на севере страны.

При этом китайские ученые выяснили, что передача коронавируса началась еще в конце ноября, хотя первый заболевший появился только 15 декабря.

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