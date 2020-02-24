Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус разбушевался с новой силой: последние данные

5.6т
Читать материал на украинском

В Южной Корее, где накануне из-за коронавируса COVID-19 объявили наивысший уровень опасности, болезнь убила седьмого человека, заразились еще 161.

Об этом сообщает South China Morning Post. Общее количество заболевших в стране достигло 763.

Новости
Может попасть из Европы: Гончарук сделал тревожное заявление о коронавирусе в Украине

Всего по состоянию на утро 24 февраля насчитывается 79 360 подтвержденных случаев инфицирования по миру. Коронавирус уже убил 2 619 человека, 24 963 вылечились. Также стало известно, что третий пациент умер от коронавируса в Италии за двое суток.

На материковом Китае число заражений достигло 77 150, за минувшие сутки заразились 409 человек, вылечились еще 1846, а погибли 150.

Тревожные новости сообщают и с Ирана – там число заразившихся коронавирусом достигло 43 человек, а количество летальных исходам выросло до 8. Минздрав зафиксировал 15 новых случаев заражения, трое заболевших скончались.

Коронавирус разбушевался с новой силой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости