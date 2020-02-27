В четверг, 27 февраля, коронавирус проник в новые страны и привел к гибели и заражению большого количества людей за пределами Китая.

Свежую мировую статистику опубликовало Reuters. В самом Китае скончались уже 2744 пациента.

Кроме того, в стране отчитались, что число новых смертей в четверг составило 29, что является самым низким показателем с 28 января, и сообщили о 433 новых случаях против 406 в среду.

Коронавирус расширил географию: стало известно о новых жертвах в мире

Что произошло в мире

Италия сообщила о более чем 650 случаях заболевания в промышленных центрах Ломбардии и Венето. Число жертв коронавируса в стране возросло до 17. 40 человек успешно излечились.

Число погибших в Иране возросло до 26. Это самое большое количество смертей от вируса за пределами Китая. Инфекцию в частности подтвердили у вице-президента Ирана Масумех Эбтекар.

Также стало известно, что от вируса скончался бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосровшахи.

Китай сосредоточится на предотвращении пересечения границ инфицированными, заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения в четверг, в то время как иммиграционные власти призвали к возобновлению визового и паспортного обслуживания в районах с низким риском коронавируса.

Тайвань поднял уровень реагирования на эпидемии до самого высокого уровня, поскольку он подготовил пакет на 2 миллиарда долларов США, чтобы смягчить экономическое воздействие, и отложил крупное религиозное мероприятие, запланированное на следующий месяц.

Франция подтвердила ещё 20 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 38.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что его страна, в которой зарегистрировано 23 случая заражения вирусом, действовала на основании пандемии и больницы получили приказы обеспечить достаточное количество медикаментов, средств индивидуальной защиты и персонала.

У итальянцев или людей, которые недавно посетили Италию, обнаружили коронавирус в Алжире, Хорватии, Израиле, Испании и Швейцарии. Власти последней подтвердили уже 5 случаев заболевания.

Коронавирус проник в большую часть стран Европы

Бразилия подтвердила первую в Латинской Америке инфекцию, и новое заболевание было впервые обнаружено в Пакистане, Швеции, Норвегии, Дании, Греции, Эстонии и Румынии.

Первый случай коронавируса зафиксировали и в Северной Ирландии.

Японка показала положительный результат на коронавирус после якобы выздоровления. Число подтвержденных случаев в Японии, исключая 704 на карантинном лайнере, выросло до 190. Умерли 8 японцев.

Южная Корея сообщила о 334 дополнительных случаях нового коронавируса (самый большой ежедневный прирост). США выпустили новое предупреждение о поездках в Южную Корею, а страны отложили совместную военную тренировку.

Корейская стюардесса, работавшая на маршруте Сеул-Лос-Анджелес, показала положительный результат на вирус.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний в среду предупредили о возможности распространения коронавируса в сообществе после того, как человек в Калифорнии был заражен.

Ирак сообщил о своем шестом случае заражения, а число подтвержденных случаев в Кувейте возросло до 43.

Саудовская Аравия в четверг приостановила прибытие иностранцев для паломничества в Умру и туристов из примерно двух десятков стран.

Технологический центр на юге Китая в Шэньчжэне заявил о намерении запретить употребление в пищу кошек и собак на фоне ограничения торговли дикими животными, которая, как подозревают ученые, привела к вспышке коронавируса.

Ярмарка часов и чудес в Женеве, намеченная на 25-29 апреля, была отменена из-за вспышки коронавируса.

В Польше заявили о первом пациенте с коронавирусом. Вскоре Минздрав официально опроверг.

В Италии сообщили о заражении украинки коронавирусом. Девушка была отправлена на карантин, однако сообщение оказалось преждевременным – результатов тестов пока нет.

Количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 украинцев на круизном лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус может приобрести масштабы всемирной пандемии и ни одна из стран не застрахована от распространения опасной инфекции.

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