Коронавирус проявляется у пожилых по-другому: перестают говорить и есть

У пожилых людей с коронавирусом проявляются нетипичные симптомы болезни в виде потери речи и сильного обезвоживания.

В возрастной группе, которая наиболее подвержена смертности от COVID-19, зачастую не наблюдаются такие признаки, как кашель, лихорадка или одышка. Об этом идет речь в материале CNN.

Вместо этого пожилые люди могут казаться будто "выключенными": они спят больше обычного или перестают есть. Некоторые не узнают родных. Иногда пожилые люди перестают говорить или просто теряют сознание.

Коронавирус проявляется у пожилых по-другому zabota.co

"В пожилом возрасте иммунный ответ может притупиться, а его способность регулировать температуру может быть изменена", – объяснил такое явление профессор гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды Джозеф Оусландер.

Врачи заметили еще один нетипичный признак: при отсутствии всех остальных симптомов одни пожилые люди могут часто чихать, у других же наблюдается сильное обезвоживание и дезориентация.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики предупредили о малоизвестном симптоме коронавируса – посинении губ.