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/ Пульмонология

Коронавирус проявляется у пожилых по-другому: перестают говорить и есть

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У пожилых людей с коронавирусом проявляются нетипичные симптомы болезни в виде потери речи и сильного обезвоживания.

В возрастной группе, которая наиболее подвержена смертности от COVID-19, зачастую не наблюдаются такие признаки, как кашель, лихорадка или одышка. Об этом идет речь в материале CNN.

Вместо этого пожилые люди могут казаться будто "выключенными": они спят больше обычного или перестают есть. Некоторые не узнают родных. Иногда пожилые люди перестают говорить или просто теряют сознание.

Коронавирус проявляется у пожилых по-другому

Коронавирус проявляется у пожилых по-другому

zabota.co

"В пожилом возрасте иммунный ответ может притупиться, а его способность регулировать температуру может быть изменена", – объяснил такое явление профессор гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды Джозеф Оусландер.

Врачи заметили еще один нетипичный признак: при отсутствии всех остальных симптомов одни пожилые люди могут часто чихать, у других же наблюдается сильное обезвоживание и дезориентация.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики предупредили о малоизвестном симптоме коронавируса – посинении губ.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Вы еще атонию кишечника и запоры у них припишите к симптомам коронавируса !
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Такое у большинства стариков. Старческий маразм.
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Здоровье Пульмонология

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