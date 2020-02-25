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/ Пульмонология

Коронавирус пошел на спад: ВОЗ назвала период, ставший пиком эпидемии

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия китайского коронавируса COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

Соответствующее заявление на брифинге в понедельник, 24 февраля, сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

По его словам, научная группа организации, которая побывала в китайских регионах, в частности в Ухане, эпицентре распространения вируса, пришла к выводу, что пиком эпидемии Covid-19 был период с 23 января по 2 февраля. С тех пор количество новых случаев неуклонно снижается, заявил Гебреесус.

Коронавирус прошел свой пик: ВОЗ назвала опасный период

Коронавирус прошел свой пик: ВОЗ назвала опасный период

Он добавил, что смертность от коронавируса в Ухане составляет 2-4%, тогда как за пределами города - 0,7%. Во время легкой формы заболевания человек в среднем нуждается в двух неделях на выздоровление, если это тяжелая или критическая степень – уходит 3-6 недель. Также эксперты установили, что ДНК вируса мало изменился.

Коронавирус прошел свой пик: ВОЗ назвала опасный период

Коронавирус прошел свой пик: ВОЗ назвала опасный период

Гебреесус подчеркнул, что меры, принятые властями Китая, позволили избежать большего количества жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого произошла в Китае, обладает потенциалом пандемии, однако на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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