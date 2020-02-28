Коронавирус прорвался в Беларусь и приблизился к Украине

В граничащей с Украиной Беларусью зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом из Китая COVID-2019.
Об этом сообщили в Минздраве страны. Вирус обнаружили у студента одного из белорусских вузов, гражданина Ирана, который прибыл из Баку 22 февраля.
Как стало известно, его и людей, которые с ним общались, поместили в закрытые боксы Минской инфекционной больницы.
28 февраля появилась информация, что в Польше якобы зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусом COVID-2019. При этом Министерство здравоохранения Польши в Twitter опровергло информацию о том, что пациент заражен именно новым видом коронавируса.
Также ранее пациента с подозрением на коронавирус COVID-2019 госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове.
В Беларуси зафиксировали первый случай коронавируса
Вести
Как сообщал OBOZREVATEL, всего в мире, согласно статистике на утро 28 февраля, заражены 83 342 человека. Выздоровели уже 36 498. Общее число погибших 2 858.
Тем временем, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.
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