Коронавирус продолжил убивать: озвучены свежие цифры. Карта

За минувшие сутки, 24 февраля, в Китае из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погиб 71 человек.

При этом общее число жертв достигло 2663 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР (чтобы посмотреть карту, поскролльте).

За 24 февраля на территории Китая было выявлено 508 новых случаев инфицирования. При этом 2589 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. 71 человек погиб (большинство в провинции Хубэй).

Коронавирус продолжает убивать Иллюстрация

В Южной Корее зафиксировано 893 заболевших (+130 за день) и 8 смертей (+1), в Италии – 229 зараженных и 7 умерших, в Иране – 47 зараженных и 12 смертей.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый коронавирус COVID-2019, вспышка которого произошла в Китае, обладает потенциалом пандемии, однако на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

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