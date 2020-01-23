Коронавирус пробрался в Россию? Появились опровергающие данные

У госпитализированного в Санкт-Петербурге россиянина, который как раз прилетел из Китая, не подтвердилось наличие коронавируса.

Об этом передает ФАН со ссылкой на Минздрав страны. Кроме того, специалисты не нашли коронавируса у прибывшего в РФ китайского студента, имя которого не называется.

Госпитализация россиянина в аэропорту

Отмечается, что 23-летний гражданин России Арман К. в среду, 22 января, прилетел в Питер из китайского Шанхая (с пересадками в Пекине, Красноярске и Москве). Парня срочно забрали с температурой 38 с КПП "Пулково".

Госпитализированный в "Пулково" россиянин

Как сообщал OBOZREVATEL, в России не исключили передачу смертельного коронавируса nCoV через посылки, заказанные на популярной торговой площадке AliExpress.

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