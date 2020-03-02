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/ Пульмонология

Коронавирус притих в Китае и перекинулся на другие страны: свежая статистика

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По состоянию на утро понедельника, 2 марта, количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Китая достигло 80 026 человек, скончались 2912 китайцев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Всего в мире заболели уже 89 069 человек, умерли – 3039.

За сутки китайские власти обнаружили 202 новых случая заболевания. Число тех, кого удалось вылечить, увеличилось до 44 462 человек (2837 — за сутки).

Что произошло в мире

  • В Южной Корее количество больных коронавирусом Covid-19 увеличилось до 4212 людей. За сутки в стране подтвердили 476 новых пациентов и четыре летальных исхода (всего 22).

  • В Нью-Йорке подтвердили первый случай заболевания на территории штата.

  • Франция сообщила, что количество инфицированных коронавирусом на территории страны возросло до 130 человек. Двое пациентов умерли из-за болезни, девять находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии.

  • В Египте зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом нового типа.

Коронавирус притих в Китае и перекинулся на другие страны

Коронавирус притих в Китае и перекинулся на другие страны

Под медицинским в Китае наблюдением остались более 46 тыс. человек, близко контактировавших с носителями коронавируса.

За сутки скончались 42 человека — все в провинции Хубэй, являющейся очагом распространения заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

  • 1 марта в российской Москве у пациента обнаружили коронавирус. Также болезнь проникла в Чехию, Ирландию и Люксембург.

  • В Италии число погибших резко возросло до 34 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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