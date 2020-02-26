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/ Пульмонология

Коронавирус пришел еще в одну страну Европы: объявлен карантин

4.6т
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В Швейцарии заявили о первом случае заражения смертельным коронавирусом COVID-19.

Болезнь нашли у человека, проживающего в кантоне Тичино на юге страны, передает Swiss Info.

По сообщению Федерального управления здравоохранения, зараженным оказался мужчина в возрасте около 70 лет. Известно, что 15 февраля он посещал Милан (Италия). Первые симптомы появились у него через два дня.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

После возвращения домой пенсионер находился со своей семьей. Но после обнаружения болезни его изолировали в местную больницу. Со слов врачей, состояние пациента хорошее.

Всех людей, кто контактировал с зараженным проверят и поместят в карантин на две недели.

Отметим, что в Швейцарии было проверено около 300 возможных случаев COVID-19, но до этого момента подтвержденных случаев зарегистрировано не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи заражения смертельным коронавирусом.

Ранее в Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария
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